Concorso MEF 2022, 296 posti a tempo indeterminato: rettifica in Gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) *aggiornamento del 18/01/2022: Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2022 è stato pubblicato l’avviso di modifica del bando del Concorso MEF 2022, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi 300 posti di personale non dirigenziale di area terza, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze. Si legge nell’avviso che a causa di un errore del Ministero sono stati conteggiati 4 posti in più da assegnare alla Provincia Autonoma di Bolzano, che necessitano di una procedura separata. Per questo motivo i posti vengono ridotti e passano da 300 a 296. Leggi l’avviso I 296 posti messi quindi a disposizione dal bando sono così divisi nei ... Leggi su leggioggi (Di martedì 18 gennaio 2022) *aggiornamento del 18/01/: NellaUfficiale n. 5 del 18 gennaioè stato pubblicato l’avviso di modifica del bando delMEF, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi 300di personale non dirigenziale di area terza, a, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze. Si legge nell’avviso che a causa di un errore del Ministero sono stati conteggiati 4in più da assegnare alla Provincia Autonoma di Bolzano, che necessitano di una procedura separata. Per questo motivo ivengono ridotti e passano da 300 a 296. Leggi l’avviso I 296messi quindi a disposizione dal bando sono così divisi nei ...

