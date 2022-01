Calciomercato Napoli, Giuntoli ci prova: pronto lo sgambetto a Sarri (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Napoli è da sempre molto attento ai giovani talenti italiani e non. Gli azzurri sono pronti a sfidare sul mercato la Lazio dell’ex Sarri. Il Napoli è in questo momento impegnato sia in campionato che in Champions League, gli azzurri hanno ancora tanto da dire in questa stagione, ma pensano anche al futuro ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilè da sempre molto attento ai giovani talenti italiani e non. Gli azzurri sono pronti a sfidare sul mercato la Lazio dell’ex. Ilè in questo momento impegnato sia in campionato che in Champions League, gli azzurri hanno ancora tanto da dire in questa stagione, ma pensano anche al futuro ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, l'agente di #Tagliafico è arrivato ad Amsterdam per un incontro con l'@AFCAjax - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, contatti con l'@AFCAjax per @nico_taglia - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il #Napoli resta vigile su Mathias #Olivera del @GetafeCF - news_mondo_h24 : Calciomercato, Juve in pressing su Martial. Tagliafico sempre più vicino al Napoli - Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Roma, un centrocampista rifiuta il Napoli: Mourinho spera #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL… -