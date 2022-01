Bar Stella con Stefano De Martino | in onda oggi l’ultima puntata del programma di Rai2

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ritorna ad aprire i battenti il divertente Barcapitanato daDe. Il conduttore, messa da parte la carriera da ballerino, con il suo nuovosceglie di continuare la storica tradizione di famiglia ambientando lo show nella scenografia che ricorda il bar creato dal bisnonno quasi 100 anni fa. Il quarto appuntamento con la scanzonata trasmissione vasumartedì 18 gennaio 2022 come sempre in secserata a partire dalle ore 22:50 circa. Per la gioia del pubblico collegato da casa torna l’interessante mix di ironia, citazioni e canzoni portata dagli stravaganti clienti e professionisti del suo nutrito bar. BarDeconduce la quarta ...

Advertising

CarmenGerardo87 : RT @RaiDue: Pronto? ? Si avete capito bene: al 'Bar Stella' si sta benissimo ?? ?? #StefanoDeMartino e gli insoliti avventori del suo bar r… - teledivisione : “Bar Stella” è un programma di @RaiDue che rifà (male) il verso ai programmi di @Renzo_Arbore . Peccato che… - Luisabeorchia : OGNI volta che mi perdo a Milano come fece la stella cometa con i re Magi il Bar Basso mi indica la strada di casa - zilvia82 : @GianniCapone7 Sei l'unico a non averlo capito. Cmq mi riferivo al programma BAR STELLA.... - ForzaItalia_Ar : RT @FI_Toscana: Covid, il capogruppo di @forza_italia al Consiglio regionale della Toscana @ScriviStella: 'Sostegno economico urgente a bar… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar Stella

Promuove il 'suo', in onda su Rai Due, e cerca di rimanere distante il più possibile dai gossip. Anche la Rodriguez non dice più nulla del suo privato. Solo ieri, grazie ad alcune storie ...... proprio al Faro di Capo d'Orso, lì dove tutto è cominciato: laMichelin viene confermata ... Con il progetto "Cinquanta x Mille", quindi, il cocktail"Cinquanta " Spirito Italiano" mette il "...Il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha spiazzato Federica Panicucci, svelando il riavvicinamento in corso tra la Rodriguez e Stefano ...Stefano De Martino si gode il successo di Bar Stella. Questa sera su Rai 2, alle ore 22,50, andrà in onda l’ultima puntata del format, che tanto è piaciuto al pubblico. Quasi un milione di spettatore ...