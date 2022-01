Alberghi | obbligo Super Green Pass | da quando | cosa cambia e come funziona

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Quest’oggi il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto legge. Quest’ultimo si è reso necessario per introdurre nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Sono state previste anche delle nuove misure relative all’estensione del(che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione). In particolare, a partire dal 10 gennaio, è stato ampliato l’utilizzo delRafforzato anche agli. Per soggiornare in un hotel dunque non basterà più ilSemplice. Nel concetto di albergo rientrano chiaramente il ristorante o il bar ...