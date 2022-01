20enne in fuga dai Carabinieri nel napoletano | l’inseguimento pubblicato sul web

(Di martedì 18 gennaio 2022) Folle inseguimento neltenta ladai. Non si era fermato all’alt intimato dai militari dell’arma ed ha tirato dritto a folle velocità tra le curve dei Monti Lattari, affacciate sulla Costiera. Indainel, impegnati in un normale servizio di controllo, lo hanno inseguimento per diversi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Si è conclusa con un fuori pista lain macchina di unprivo di patente che non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri ad Agerola dando vita a un inseguimento lungo le strade della cittadina dei Monti Lattari che ......00, nonostante il viavai di persone in via Roberto Giuffrida Castorina, iled il 32enne ... L'avvicinarsi della pattuglia ha provocato l'immediatadi un uomo riuscito a dileguarsi, mentre il ...Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sora hanno dato esecuzione a due ordinanze di Custodia Cautelare emesse dai GIP del Tribunale per i Minoren ...Le indagini sono partite dall’arresto (per il furto di una Renault Megane) del ventenne, noto alle forze dell’ordine come “lo Struzzo”. Il giovane era stato bloccato lla notte tra il 6 ed il 7 dicembr ...