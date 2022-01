Volkswagen - Golf Nft | un teaser gioca con la blockchain

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La gamma della8 sembra ormai completa con motori, allestimenti e varianti per ogni possibile tipologia di cliente: tuttavia, laha però diffuso undel suo modello iconico annunciando l'arrivo di una "Notably Fast Transporter" nel mese di febbraio,ndo sull'acronimo Nft.e Lamborghini vogliono investire. La, insomma, ha voluto citare tra le righe il suo ingresso nel mondo dei non-fungible token, ossia dei contenuti digitali unici che possono essere acquistati e scambiati come se si trattasse di vere e proprie opere d'arte. Un nuovo impiego dellache ha iniziato a diffondersi online negli ultimi mesi, con il valore di alcuni beni immateriali che ha raggiunto quotazioni impensabili fino a poco tempo fa. Nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Golf

Volkswagen Golf: sui social appare il teaser di una misteriosa sportiva ad alte prestazioni. Che sia un omaggio alla celebre Golf Mk.4 R32?
Destinata al solo mercato cinese, la versione allungata della Volkswagen Lamando/Jetta nasce dalle stesse basi della "nostra" Golf ...