Uomini e donne, Ursula Bennardo e Sossio Aruta: tutto l’amore in una FOTO. Fan commossi (Di martedì 18 gennaio 2022) La coppia formata da Ursula Bennardo e Sossio Aruta è ancora oggi molto seguita dai fan: lo scatto che emoziona il popolo di Instagram. Le vicende di dame, cavalieri, tronisti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 gennaio 2022) La coppia formata daè ancora oggi molto seguita dai fan: lo scatto che emoziona il popolo di Instagram. Le vicende di dame, cavalieri, tronisti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - Reformingit : RT @eliana_viviano: La crescita delle posizioni di lavoro si porta sopra il trend pre-covid per gli uomini, resta invece al di sotto per le… - Elisa60388018 : RT @Angelamaggio75: @GrandeFratello #GFVIP Sole dovrebbe imparare il significato della parola rispetto, soprattutto x le donne, mogli ecc e… -