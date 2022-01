Under 23, Da Graca sarà sottoposto a un intervento per un'aritmia cardiaca (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si ferma Marco Da Graca, uno dei giovani più interessanti della Juventus: nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento di ablazione in seguito al riscontro di un'aritmia cardiaca. sarà ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si ferma Marco Da, uno dei giovani più interessanti della Juventus: nei prossimi giorniad undi ablazione in seguito al riscontro di un'...

