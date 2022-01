(Di lunedì 17 gennaio 2022)rimane un nome importante nel wrestling business e non lesina mai critiche nei confronti della WWE o della AEW, nonostante si sia trovato a collaborare con entrambe le federazioni negli ultimi tempi, tra cui la recentissima apparizione alle nozze bis di The Miz e Maryse a Raw, nelle vesti di celebrante. “Sai che non scelgo io gli slot” In una recente intervista al Toronto Star, l’ex presidente dalla WCW ha analizzato l’andamento delle due federazioni senza peli sulla lingua, per lui “la WWE è impantanata in una formula sterile, passano gli anni, cambiano gli interpreti ma il prodotto è sempre lo stesso, sebbene rimanga di successo”. Stoccata lanciata anche ae la AEW e non è la prima volta che l’ex GM di Raw affronta questa tematica, secondo la sua opinione in AEW dovrebbero stare ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Tony Khan contro Eric Bischoff: 'È davvero irresponsabile fare certe dichiarazioni' - - TSOWrestling : Britt Baker spende parole di ringraziamento per tre figure centrali nel suo percorso in #AEW #TSOW // #TSOS - zazoomblog : Eddie Kingston: “Lotterò in GCW aspetto solo il permesso di Tony Khan” - #Eddie #Kingston: #“Lotterò #aspetto - Zona_Wrestling : #WWE Eddie Kingston: 'Lotterò in GCW, aspetto solo il permesso di Tony Khan' - - SpazioWrestling : AEW: Tony Khan annuncia una sorpresa per Dynamite di questa notte #TonyKhan #AEW -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Khan

... moglie del giocatore di cricket Imran, che aveva compiuto una scelta simile lasciando il ... Nel cast ci saranno anche Bertie Carvel e Lydia Leonard nel ruolo diBlair e sua moglie Cherie. Nei ...... poi approdate alla corte di. Insomma, la cosiddetta "forbidden door" sembrerebbe proprio essere stata scardinata . Vi ricordiamo che la Royal Rumble, in programma sabato 29 gennaio, sarà ...AEW star Britt Baker has that said while WWE has expressed an interest in signing her away from Tony Khan's promotion in the past, she wouldn't trust any offer the market leaders sent her way.WWE bringing in Mickie James for the 2022 Royal Rumbel match got a lot of fans very excited. They shouldn't expect a cross-over with Tony Khan's company.