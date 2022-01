Sanremo, primo caso di Covid tra i Big: Aka7even è positivo e rischia di non partecipare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prime tegole su Sanremo 2022 . A pochi giorni dall'inizio uno dei Big del Festival, Aka 7even , ha annunciato di essere positivo e potrebbe quindi non partecipare alla kermesse. 'Ciao a tutti, volevo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prime tegole su2022 . A pochi giorni dall'inizio uno dei Big del Festival, Aka 7even , ha annunciato di esseree potrebbe quindi nonalla kermesse. 'Ciao a tutti, volevo ...

