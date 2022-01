Rupert Grint su JK Rowling: "Non sono necessariamente d'accordo con tutto ciò che dice" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Rupert Grint, l'interprete di Ron Weasley in Harry Potter, ha paragonato JK Rowling a una zia: 'Non sono necessariamente d'accordo con tutto ciò che dice.' Rupert Grint, in un articolo recentemente pubblicato sul The Times, ha provato a descrivere il suo complesso rapporto con J.K. Rowling, paragonando l'autrice di Harry Potter ad una zia a cui vuole molto bene e con cui non deve necessariamente andare d'accordo su ogni argomento. L'attore britannico è una delle star del franchise che hanno criticato la Rowling, nel corso degli ultimi anni, per i suoi commenti ritenuti transfobici. Nel 2020 Grint si è unito ai suoi ex co-protagonisti, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 gennaio 2022), l'interprete di Ron Weasley in Harry Potter, ha paragonato JKa una zia: 'Nond'conciò che.', in un articolo recentemente pubblicato sul The Times, ha provato a descrivere il suo complesso rapporto con J.K., paragonando l'autrice di Harry Potter ad una zia a cui vuole molto bene e con cui non deveandare d'su ogni argomento. L'attore britannico è una delle star del franchise che hanno criticato la, nel corso degli ultimi anni, per i suoi commenti ritenuti transfobici. Nel 2020si è unito ai suoi ex co-protagonisti, ...

