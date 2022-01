Quirinale: il voto dei positivi? Fonti del governo: serve protocollo, nessuna richiesta dalla Camera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non sarebbe arrivata alcuna richiesta per consentire ai grandi elettori che sono positivi al Covid o in quarantena di partecipare alle votazioni del presidente della Repubblica Leggi su corriere (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non sarebbe arrivata alcunaper consentire ai grandi elettori che sonoal Covid o in quarantena di partecipare alle votazioni del presidente della Repubblica

Advertising

fattoquotidiano : #Quirinale, l'ipotesi di un seggio apposito per far votare i positivi, ma il centrosinistra fa muro. Fonti istituzi… - ilriformista : Il leader di IV #Renzi punta al ruolo di “kingmaker” della partita del #Quirinale e chiede al centrodestra un nome… - smenichini : Non ci sarà purtroppo alcun effetto #Sassoli sul voto per il #Quirinale, che non è un momento per la politica genti… - Corriere : Il Quirinale e il voto dei positivi, fonti governo: «Serve protocollo, nessuna richiesta dalla Camera» - cosipercaso : RT @lefrasidiosho: Spettro #Omicron sul voto per il #Quirinale -