Porsche Cayenne - Tinte scure e accessori extra per la Platinum Edition (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Porsche presenta la Cayenne Platinum Edition, già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 93.384 euro. L'allestimento speciale, ormai una tradizione della Casa tedesca, è disponibile anche per la Cayenne Coupé in abbinamento alle motorizzazioni V6 3.0 da 340 CV, V6 2.9 S da 441 CV ed E-Hybrid da 462 CV. Cerchi da 21" ed altri tocchi esclusivi. Le Platinum Edition si riconoscono immediatamente per le finiture esterne Platinum con effetto satinato delle prese d'aria, dei loghi e dei cerchi RS Spyder Design da 21", a contrasto rispetto al nero scelto per i terminali di scarico. Le Tinte della carrozzeria disponibili sono bianco e nero pastello oppure i metallizzati Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue e Crayon. Gli ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lapresenta la, già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 93.384 euro. L'allestimento speciale, ormai una tradizione della Casa tedesca, è disponibile anche per laCoupé in abbinamento alle motorizzazioni V6 3.0 da 340 CV, V6 2.9 S da 441 CV ed E-Hybrid da 462 CV. Cerchi da 21" ed altri tocchi esclusivi. Lesi riconoscono immediatamente per le finiture esternecon effetto satinato delle prese d'aria, dei loghi e dei cerchi RS Spyder Design da 21", a contrasto rispetto al nero scelto per i terminali di scarico. Ledella carrozzeria disponibili sono bianco e nero pastello oppure i metallizzati Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue e Crayon. Gli ...

Advertising

Motor1italia : Porsche Cayenne Coupé VS Audi RS Q8. Vota la tua preferita nei commenti! ?? - saldispe : @Ingestibile79 @LaStampa Dal momento in cui sono riusciti a far credere che una Panda 30 da 900 cm3º inquini più di… - 930RB : RT @infoitinterno: Dalla Porsche Cayenne alla villa con piscina ma con 17 milioni di debito con l'erario: imprenditore saronnese nei guai h… - infoitinterno : Dalla Porsche Cayenne alla villa con piscina ma con 17 milioni di debito con l'erario: imprenditore saronnese nei g… - RodolfoJoseDelg : RT @corriere_motori: La nuova Cayenne Turbo GT monta in primo equipaggiamento pneumatici Pirelli P Zero Corsa sviluppati appositamente per… -