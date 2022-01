Parma-Frosinone: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) La ventesima giornata di Serie B 2021/22 si aprirà venerdì 21 gennaio alle ore 20.30, allo stadio Tardini, con l’anticipo Parma-Frosinone. I ducali , che non scendono in campo dal 19 dicembre quando hanno vinto ad Alessandria, non hanno disputato l’ultimo turno contro il Crotone a causa delle indisponibilità dovute al Covid. I ciociari, invece, sono reduci dalla bellissima vittoria ottenuta sul campo della capolista Pisa. Parma-Frosinone: come scenderanno in campo le due squadre? I padroni di casa dovrebbero riproporre il 4-3-3 con Buffon in porta, Osorio, Danilo, Cobbaut e Rispoli in difesa. A centrocampo, Sohm, Schiattarella, Del Prato e Vasquez. In avanti, Tutino e Inglese. I ciociari di Grosso risponderanno con lo stesso modulo: Ravaglia tra i pali, Zampano, Gatti, Cotali e Szyminski. in difesa. A ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) La ventesima giornata di Serie B 2021/22 si aprirà venerdì 21 gennaio alle ore 20.30, allo stadio Tardini, con l’anticipo. I ducali , che non scendono in campo dal 19 dicembre quando hanno vinto ad Alessandria, non hanno disputato l’ultimo turno contro il Crotone a causa delle indisponibilità dovute al Covid. I ciociari, invece, sono reduci dalla bellissima vittoria ottenuta sul campo della capolista Pisa.: come scenderanno in campo le due squadre? I padroni di casa dovrebbero riproporre il 4-3-3 con Buffon in porta, Osorio, Danilo, Cobbaut e Rispoli in difesa. A centrocampo, Sohm, Schiattarella, Del Prato e Vasquez. In avanti, Tutino e Inglese. I ciociari di Grosso risponderanno con lo stesso modulo: Ravaglia tra i pali, Zampano, Gatti, Cotali e Szyminski. in difesa. A ...

