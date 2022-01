Parigi,torna obbligo mascherina all'aperto in luoghi frequentati (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'uso della mascherina torna obbligatorio all'esterno in alcuni luoghi particolarmente frequentati di Parigi e della regione Ile - de - France, come mercatini, raduni di oltre dieci persone, fermate ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'uso dellaobbligatorio all'esterno in alcuniparticolarmentedie della regione Ile - de - France, come mercatini, raduni di oltre dieci persone, fermate ...

SPERANZA CI TIENE INUTILMENTE RINCHIUSI IN ITALIA Non potete prenderlo da chi torna in aereo da Parigi, ma lo potete prendere ovunque, anche a casa vostra da un familiare o dal primo dei tonti no vax che abbiamo a milioni. È assurdo impedire il ...

Djokovic torna in patria, la Francia lo avvisa: "Al Roland Garros solo i vaccinati" Il campione serbo è tornato a Belgrado, accolto dall'entusiasmo di tanti tifosi. Ma i problemi non sono finiti: in Francia è obbligatorio il ...

