Nasce a New York il primo ristorante Nft: si mangia solo se si possiede un token (Di lunedì 17 gennaio 2022) Acquistare opere d’arte e vestiti. Giocare a videogiochi o al Fantacalcio. Comprare, vendere o scambiare video highlights dei giocatori dell’NBA. E ora anche mangiare sushi in un lussuoso ristorante di New York. Le potenzialità degli NFT - i non fungible token, un tipo speciale di token o gettone digitale crittografico che rappresenta oggetti digitali unici e riconoscibili - sembrano non esaurirsi mai. Nel 2023 a New York e precisamente a Manhattan - anche se non si conosce ancora quella che sarà la sua posizione precisa - aprirà il primo ristorante NFT al mondo. Il Flyfish Club, questo il suo nome, sarà l’unico dinner club in cui ingresso sarà consentito solo ai possessori dei token. I soci, per poter accedere al ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Acquistare opere d’arte e vestiti. Giocare a videogiochi o al Fantacalcio. Comprare, vendere o scambiare video highlights dei giocatori dell’NBA. E ora anchere sushi in un lussuosodi New. Le potenzialità degli NFT - i non fungible, un tipo speciale dio gettone digitale crittografico che rappresenta oggetti digitali unici e riconoscibili - sembrano non esaurirsi mai. Nel 2023 a Newe precisamente a Manhattan - anche se non si conosce ancora quella che sarà la sua posizione precisa - aprirà ilNFT al mondo. Il Flyfish Club, questo il suo nome, sarà l’unico dinner club in cui ingresso sarà consentitoai possessori dei. I soci, per poter accedere al ...

