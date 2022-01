Musetti-De Minaur oggi, Australian Open 2022: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 18 gennaio 2022) Manca sempre meno all’esordio di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2022. Tra poche ore l’azzurro sfiderà infatti l’Australiano Alex De Minaur (n.42 ATP). In palio un posto al secondo turno dove ci sarà il vincente del match tra l’italiano Andreas Seppi e il polacco Kamil Majcrzak. Tra i due giocatori non c’è nessun precedente. L’azzurro arriva a questo slam con un solo match giocato in questa stagione, quello perso contro il giapponese Taro Daniel (n.120 del ranking) per 6-4 6-7 6-3 al primo turno dell’ATP 250 di Adelaide. Dall’altra parte, invece, l’Australiano ha iniziato l’anno con l’ATP Cup, dove ha superato il nostro Matteo Berrettini e il francese Ugo Humbert, mentre è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev. La sfida tra Musetti e De ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Manca sempre meno all’esordio di Lorenzoagli. Tra poche ore l’azzurro sfiderà infatti l’o Alex De(n.42 ATP). In palio un posto al secondo turno dove ci sarà il vincente del match tra l’italiano Andreas Seppi e il polacco Kamil Majcrzak. Tra i due giocatori non c’è nessun precedente. L’azzurro arriva a questo slam con un solo match giocato in questa stagione, quello perso contro il giapponese Taro Daniel (n.120 del ranking) per 6-4 6-7 6-3 al primo turno dell’ATP 250 di Adelaide. Dall’altra parte, invece, l’o ha iniziato l’anno con l’ATP Cup, dove ha superato il nostro Matteo Berrettini e il francese Ugo Humbert, mentre è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev. La sfida trae De ...

Advertising

WeAreTennisITA : Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Min… - infoitsport : Musetti-De Minaur, Australian Open 2022: programma, orario, tv, streaming, quando gioca - ilveggente_it : ??#TENNIS #AUSTRALIANOPEN #Musetti Vs #deMinaur è un match valido per il primo turno degli Australian Open che si… - TennisPodcast : Lorenzo Musetti vs. Alex de Minaur Who wins? #HeadNotHeart #PollVault #AusOpen - infoitsport : LIVE Musetti-De Minaur, Australian Open 2022 in DIRETTA: orario d'inizio, match imprevedibile -