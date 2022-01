Mondo, scene di povertà (Di lunedì 17 gennaio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Aumenta sempre più la disuguaglianza sociale e le immagini ci parlano di un Mondo che ha fame. Se le parole, L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di lunedì 17 gennaio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Aumenta sempre più la disuguaglianza sociale e le immagini ci parlano di unche ha fame. Se le parole, L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Advertising

maolindas : RT @sara_turetta: Queste scene, in alcune zone del nostro paese e in mezzo mondo, sono la quotidianitá. Noi associazioni che gestiamo rifug… - moni_giro : RT @michiamoalexia: ma veramente voi due dopo queste scene non vi innamorate? ma come funziona il mondo degli attori? non ci si innamora di… - ClaudiaZol2 : RT @sara_turetta: Queste scene, in alcune zone del nostro paese e in mezzo mondo, sono la quotidianitá. Noi associazioni che gestiamo rifug… - SanremoAncheNoi : RT @rtl1025: ?? #NotreDamedeParis, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e #spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, celebra qu… - MissItaPixie : RT @rtl1025: ?? #NotreDamedeParis, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e #spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, celebra qu… -