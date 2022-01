Marc Marquez è pronto a tornare in pista

Advertising

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MOTOGP MARC MARQUEZ PARTECIPERA' AI TEST DI SEPANG. AVEVA SALTATO LE ULTIME DUE GARE DEL 2021 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - newsfresche : RT @Gazzetta_it: Marc Marquez: 'Che sollievo in pista: vista ok, punto ai test di Sepang' - BomberYellow46 : RT @SkySportMotoGP: ULTIM'ORA MOTOGP MARC MARQUEZ PARTECIPERA' AI TEST DI SEPANG. AVEVA SALTATO LE ULTIME DUE GARE DEL 2021 #SkyMotori #Sky… - dinoadduci : Marc Marquez: 'Che sollievo in pista. Vista ok, punto ai test di Sepang' - LiveGPit : #MotoGP Marc Marquez: sensazioni positive per il ritorno in pista a Portimao ?? @IamLucaColombo -

viaggia verso i test di Sepang di inizio febbraio. L'obiettivo dello spagnolo della Honda, tornato all'attività in pista dopo essere stato costretto a fermarsi per la diplopia, il ...Esame superato: dopo l'allenamento in motocrossha messo alla prova il suo fisico in pista, su una moto stradale . La giornata in sella alla Honda RC213 V - S sul circuito di Portimao (Portogallo) si è chiusa positivamente dopo 65 giri ...Non è ancora ufficiale, ma è molto probabile che il campione della Honda sarà in Malesia il 5-6 febbraio per i primi test della stagione: Marc ha superato il test con la moto stradale a Portimao. “Ott ...Days after returning to motorcycling riding on the motocross track, Marc Marquez’s recovery took another step forward with a full day of riding the Honda RC21 ...