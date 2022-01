Lukaku-Tuchel ai minimi storici: le dure dichiarazioni del tecnico (Di lunedì 17 gennaio 2022) Altro giro, altra bordata di Thomas Tuchel ai danni di Romelu Lukaku il tecnico tedesco ha infatti attaccato il gigante belga nella conferenza alla vigilia del match col Brighton. Il rapporto tra Lukaku e l’ambiente Chelsea è ormai ai minimi storici e di questo passo la cessione di Big Rom nella finestra estiva sembra sempre più probabile. Anche i tifosi del Chelsea hanno fatto sapere di essere rimasti delusi dalle ultime prestazioni di Lukaku, arrivando addirittura a chiedere ironicamente il rimborso spese all’Inter. Lukaku Tuchel Chelsea L’attacco di Tuchel in conferenza Il tecnico del Chelsea come detto ha perso le staffe in ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Altro giro, altra bordata di Thomasai danni di Romeluiltedesco ha infatti attaccato il gigante belga nella conferenza alla vigilia del match col Brighton. Il rapporto trae l’ambiente Chelsea è ormai aie di questo passo la cessione di Big Rom nella finestra estiva sembra sempre più probabile. Anche i tifosi del Chelsea hanno fatto sapere di essere rimasti delusi dalle ultime prestazioni di, arrivando addirittura a chiedere ironicamente il rimborso spese all’Inter.Chelsea L’attacco diin conferenza Ildel Chelsea come detto ha perso le staffe in ...

