Lol | Chi Ride è Fuori 2 da giovedì 24 febbraio 2022

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Lol 2 Manca poco più di un mese all’arrivo, su Prime Video, della seconda stagione di Lol: Chi. Il comedy show, che l’hanno scorso ha visto trionfare Ciro Priello, sarà disponibile sulla piattaforma di Amazon da24e quest’anno verrà condotto dal riconfermato Fedez e da Frank Matano, già concorrente nella scorsa edizione (qui la reazione di Mara Maionchi all’esclusione e le dichiarazioni di Matano). Il meccanismo del programma resterà pressoché invariato. Un gruppo di comici verrà rinchiuso all’interno di una stanza e ciascuno di loro, per cercare di restare in gara, non potrà assolutamentere (ma al tempo stesso sarà chiamato a sabotare gli avversari con le sue gag). I concorrenti della seconda annata di Lol sono Virginia Raffaele, Corrado ...