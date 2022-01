Laddove non pulisce il Comune cittadini e residenti si organizzano (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Monica De Santis I residenti del Centro Storico sono ormai abituati al degrado di molte bellissime stradine, ma non si danno per vinti: anche senza il Comune che, da mesi non risponde alle loro sollecitazioni, si sono organizzati e da soli si sono ripuliti alcune strade. E’ accaduto ieri mattina alle 10, quando partendo da via dei Canali il gruppo di residenti, armati di palette, scope e sacchi per i rifiuti hanno raccolto cicche di sigarette, carte, foglie, bottigliette, bicchieri e quant’altro si trovavano gettato per terra. Un lavoro di pulizia meticoloso che si è concluso in piazza Abate Conforti, luogo della city, che da diversi anni, soprattutto nei fine settimana, ospita centinaia di giovani, che di sera si ritrovano per trascorrere un po’ di tempo insieme. L’iniziativa organizzata dal Comitato Centro Storico Alto ha ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Monica De Santis Idel Centro Storico sono ormai abituati al degrado di molte bellissime stradine, ma non si danno per vinti: anche senza ilche, da mesi non risponde alle loro sollecitazioni, si sono organizzati e da soli si sono ripuliti alcune strade. E’ accaduto ieri mattina alle 10, quando partendo da via dei Canali il gruppo di, armati di palette, scope e sacchi per i rifiuti hanno raccolto cicche di sigarette, carte, foglie, bottigliette, bicchieri e quant’altro si trovavano gettato per terra. Un lavoro di pulizia meticoloso che si è concluso in piazza Abate Conforti, luogo della city, che da diversi anni, soprattutto nei fine settimana, ospita centinaia di giovani, che di sera si ritrovano per trascorrere un po’ di tempo insieme. L’iniziativa organizzata dal Comitato Centro Storico Alto ha ...

Laddove non pulisce il Comune cittadini e residenti si organizzano

