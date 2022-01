India: vitello nasce con 3 occhi, venerato come dio Shiva (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gli abitanti del distretto di Rajnandgaon, nello stato del Chhattisgarh sono in subbuglio per la nascita di un vitello che in molti considerano la reincarnazione del dio Shiva. Il vitellino, partorito ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gli abitanti del distretto di Rajnandgaon, nello stato del Chhattisgarh sono in subbuglio per la nascita di unche in molti considerano la reincarnazione del dio. Il vitellino, partorito ...

Ultime Notizie dalla rete : India vitello India: vitello nasce con 3 occhi, venerato come dio Shiva Gli abitanti del distretto di Rajnandgaon, nello stato del Chhattisgarh sono in subbuglio per la nascita di un vitello che in molti considerano la reincarnazione del dio Shiva. Il vitellino, partorito tre giorni fa, in coincidenza con il Makar Sankranti, la festa del sole e del raccolto, ha infatti tre occhi, ...

