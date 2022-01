In bilico l'indennità di malattia per la quarantena. Costa 1 miliardo (Di lunedì 17 gennaio 2022) La valutazione è ancora in corso, ma c’è un nuovo elemento che nelle ultime ore sta spingendo il Governo verso la decisione di non rifinanziare l’indennità di malattia per chi è in quarantena volontaria dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid. L’elemento in questione è la stima arrivata sulle scrivanie del ministero dell’Economia: un miliardo. A tanto ammonta il costo che lo Stato dovrebbe sostenere per dare una copertura a quei lavoratori del settore privato (per gli statali c’è l’equiparazione al ricovero in ospedale) che altrimenti per rimanere a casa dovrebbero ricorrere a ferie, permessi o assenze ingiustificate. Una cifra importante, quasi quanto tutti i ristori che saranno contenuti nel decreto Sostegni ter. E per questo a via XX settembre circola gran prudenza e lo stop ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) La valutazione è ancora in corso, ma c’è un nuovo elemento che nelle ultime ore sta spingendo il Governo verso la decisione di non rifinanziare l’diper chi è involontaria dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid. L’elemento in questione è la stima arrivata sulle scrivanie del ministero dell’Economia: un. A tanto ammonta il costo che lo Stato dovrebbe sostenere per dare una copertura a quei lavoratori del settore privato (per gli statali c’è l’equiparazione al ricovero in ospedale) che altrimenti per rimanere a casa dovrebbero ricorrere a ferie, permessi o assenze ingiustificate. Una cifra importante, quasi quanto tutti i ristori che saranno contenuti nel decreto Sostegni ter. E per questo a via XX settembre circola gran prudenza e lo stop ...

