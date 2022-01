Il dopo Mattarella. L’incastro delle intenzioni porterebbe Casellati al Quirinale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inizia una settimana particolare. Probabilmente l’ultima piena di Sergio Matarella al Colle. Siamo alla vigilia del voto che ci porterà al nuovo Presidente della Repubblica. C’è una voglia diffusa, percepibile ascoltando la gente per strada, di un Presidente capace di prendere per mano gli ultimi e congiungerli alla ripartenza; non trascurando, al contempo, chi sta comunque mantenendo la botta forte della crisi come può e con dedizione (industrie in primis). Ecco, c’è da dire che il Capo dello Stato questo (cioè prender per mano) non lo farebbe materialmente (è ovvio), ma spiritualmente. Perché senza detto approccio alcun governo si porrebbe nel pratico della risoluzione dei problemi. Necessario quindi è il connubio tra Costituzione e Politica. Il ché non prescinde, appunto, dalla fiducia che il Paese, tramite il Parlamento attuale, riporrà nella prima carica dello Stato. C’è da dire ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inizia una settimana particolare. Probabilmente l’ultima piena di Sergio Matarella al Colle. Siamo alla vigilia del voto che ci porterà al nuovo Presidente della Repubblica. C’è una voglia diffusa, percepibile ascoltando la gente per strada, di un Presidente capace di prendere per mano gli ultimi e congiungerli alla ripartenza; non trascurando, al contempo, chi sta comunque mantenendo la botta forte della crisi come può e con dedizione (industrie in primis). Ecco, c’è da dire che il Capo dello Stato questo (cioè prender per mano) non lo farebbe materialmente (è ovvio), ma spiritualmente. Perché senza detto approccio alcun governo si porrebbe nel pratico della risoluzione dei problemi. Necessario quindi è il connubio tra Costituzione e Politica. Il ché non prescinde, appunto, dalla fiducia che il Paese, tramite il Parlamento attuale, riporrà nella prima carica dello Stato. C’è da dire ...

