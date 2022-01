Fisco: l’Agenzia delle Entrate pubblica i nuovi Modelli 730, 770, Iva e Certificazione Unica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fisco, l’Agenzia delle Entrate pubblica i nuovi Modelli 730, 770, Iva e Certificazione Unica. Ma cosa cambia e cosa c’è di nuovo? Fisco nuovi Modelli: Modello 730 Partiamo dal nuovo modello 730 che presenta importanti novità rispetto agli anni precedenti. Estensione del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche (con un’aliquota maggiorata del 110% in caso di interventi effettuati nel contesto del sismabonus o dell’ecobonus), detrazione a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, adeguamenti del trattamento integrativo. Queste sono le novità per il 2022. Ma non solo. Tra le altre agevolazioni c’è anche il bonus musica, che riguarda le spese ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)730, 770, Iva e. Ma cosa cambia e cosa c’è di nuovo?: Modello 730 Partiamo dal nuovo modello 730 che presenta importanti novità rispetto agli anni precedenti. Estensione del bonus per l’abbattimentobarriere architettoniche (con un’aliquota maggiorata del 110% in caso di interventi effettuati nel contesto del sismabonus o dell’ecobonus), detrazione a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, adeguamenti del trattamento integrativo. Queste sono le novità per il 2022. Ma non solo. Tra le altre agevolazioni c’è anche il bonus musica, che riguarda le spese ...

