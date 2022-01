Djokovic espulso, il match point e' dell'Australia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha schiacciato tutti i suoi avversari ovunque, sulla terra rossa, l'erba ed il cemento, ma ha perso la partita piu' difficile fuori dai campi da tennis. E' finita cosi' per Novak Djokovic in Australia:... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha schiacciato tutti i suoi avversari ovunque, sulla terra rossa, l'erba ed il cemento, ma ha perso la partita piu' difficile fuori dai campi da tennis. E' finita cosi' per Novakin:...

Advertising

mauroberruto : I legali di #Djokovic: “Il Ministro dell’Immigrazione non ha considerato uno scenario alternativo: se sarà espulso,… - galeazzobignami : Il Ministro australiano che ha espulso #Djokovic in Italia impazzirebbe. Qua entrano migliaia di non vaccinati cla… - sportface2016 : +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #AustralianOpen+++ - GiorgioGerardi1 : RT @muzza1966: Uh, hanno espulso Gesù! #Djokovic - soloiopaolo : RT @galeazzobignami: Il Ministro australiano che ha espulso #Djokovic in Italia impazzirebbe. Qua entrano migliaia di non vaccinati clande… -