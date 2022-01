Da “Pretty Woman” a “Basic Instinct”: i look di Nino Cerruti anche a Hollywood (Di lunedì 17 gennaio 2022) In molti forse non sanno che la carriera di Giorgio Armani è decollata per merito di Nino Cerruti, un nome che ha segnato la storia della moda italiana (e non solo). Scomparso a 91 anni, lo stilista ha avuto modo di costruire un impero nel corso degli anni, il cui merito in parte va anche all’attività di famiglia. Suo nonno aveva fondato un lanificio nel 1881 e grazie all’attività di famiglia iniziò a lavorare da giovanissimo nel settore. anche se in principio il suo interesse era stato catturato dall’università (voleva studiare filosofia e giornalismo), con la morte prematura del padre Nino Cerruti prese in mano le redini dell’azienda. All’epoca aveva soltanto vent’anni, un mondo davanti a sé e tantissime pagine bianche ancora da scrivere. E di strada, da allora, ne ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 gennaio 2022) In molti forse non sanno che la carriera di Giorgio Armani è decollata per merito di, un nome che ha segnato la storia della moda italiana (e non solo). Scomparso a 91 anni, lo stilista ha avuto modo di costruire un impero nel corso degli anni, il cui merito in parte vaall’attività di famiglia. Suo nonno aveva fondato un lanificio nel 1881 e grazie all’attività di famiglia iniziò a lavorare da giovanissimo nel settore.se in principio il suo interesse era stato catturato dall’università (voleva studiare filosofia e giornalismo), con la morte prematura del padreprese in mano le redini dell’azienda. All’epoca aveva soltanto vent’anni, un mondo davanti a sé e tantissime pagine biancora da scrivere. E di strada, da allora, ne ...

