Cure alternative a tachipirina e vigile attesa | Meloni | “Il fallimento del Governo è conclamato”

ROMA – "Spinto da un blocco ideologico, il ministro della Salute non ha mai preso realmente in considerazione l'idea che ci fosse la possibilità di Cure alternative alla tachipirina e alla vigile attesa. Il fallimento del Governo è conclamato". Lo afferma sui social la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Interi settori messi in ginocchio dal caro bollette, ma quasi nessuno ne parla…", aggiunge poi l'ex ministra, denunciando ancora una volta l'inefficienza dell'esecutivo nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Cure alternative Adolescenti non vaccinati super discriminati. È giusto che siano "puniti" ed esclusi da tutto? ... come il diritto all'istruzione, al lavoro e alle cure ? In ogni caso, Amnesty International Italia chiede che siano previste misure alternative " come l'uso di dispositivi di protezione e di test ...

Una sentenza anti - scientifica Servito su un piatto d'argento, il Tribunale amministrativo del Lazio ha fatto un gran bel regalo all'agitata, eterogenea galassia dei No Vax in cui confluiscono i movimenti pro cure alternative e quelli che contestano "dittatura sanitaria" e Green Pass. I giudici hanno infatti accolto il ricorso presentato dal "Comitato Cura Domiciliare Covid - 19" contro le contestatissime ...

Covid e cure alternative. Terapie fai da te scaricate da internet: «Poi arrivano gravi in pronto soccorso» ilgazzettino.it Diete alimentari: la chetogenica che arriva dal passato che guarda anche ai diabetici ROMA - Nelle diete alimentari si torna a parlare di chetogenica o low carb. Non si tratta di una nuova tendenza che arriva d'oltreoceano ma una dieta antica. Si tratta di un regime alimentare sviluppa ...

Covid, a cosa servono i farmaci antivirali: l'intervista Gli antivirali sono utili nelle prime fasi dell'infezione da Sars-Cov-2 per ridurre il rischio che la malattia si aggravi, ma non sono un'alternativa ai vaccini. Ne parliamo con Giovanni Di Perri, doc ...

