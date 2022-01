Covid oggi Svizzera, 67.906 contagi e 30 morti in 72 ore (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime 72 ore, si sono registrati in Svizzera 67.906 nuovi contagi, 30 morti e 233 ricoveri per il Covid-19. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che, come ogni lunedì, ha diffuso i dati dei tre giorni precedenti. Una settimana fa l’Ufsp aveva annunciato 63.647 nuovi casi, 48 decessi e 233 ricoveri. Al momento 641 persone si trovano nei reparti di terapia intensiva. I pazienti Covid occupano il 31,30% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 74,00%. Nel corso delle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 219.414 test, con un tasso di positività del 30,9%, contro il 28,7% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,12. La variante Omicron ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime 72 ore, si sono registrati in67.906 nuovi, 30e 233 ricoveri per il-19. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che, come ogni lunedì, ha diffuso i dati dei tre giorni precedenti. Una settimana fa l’Ufsp aveva annunciato 63.647 nuovi casi, 48 decessi e 233 ricoveri. Al momento 641 persone si trovano nei reparti di terapia intensiva. I pazientioccupano il 31,30% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 74,00%. Nel corso delle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 219.414 test, con un tasso di positività del 30,9%, contro il 28,7% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,12. La variante Omicron ...

