Calciomercato Lazio, l'attaccante è ai saluti! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono ore caldissime per quanto riguarda il mercato in uscita della Lazio, in particolare per il centravanti kosovaro Muriqi che dopo lunghe trattative ma poche offerte è pronto a dire addio al club biancoceleste. Muriqi Lazio Addio Per la felicità dei tifosi laziali è arrivato il momento del divorzio tra la Lazio e Muriqi, l' attaccante andrà infatti ad accasarsi con tutta probabilità al Cska Mosca, dopo non essere mai entrato a pieno regime nelle gerarchie della Lazio in questi anni e soprattutto nei cuori dei tifosi. L' operazione è da 10 milioni sotto forma di prestito da 2.5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni, soldi che permetto alla Lazio di gettarsi sul mercato per trattare un vice Immobile, tra le scelte possibili ci sono Lapadula e Sesko (18enne del ...

