Berrettini, che fatica: batte Nakashima in 4 set. E Nadal vola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il primo sorriso azzurro dell'edizione numero 110 dell'Open d'Australia è di Matteo Berrettini che batte all'esordio lo statunitense Brandon Nakashima per 4 - 6 6 - 2 7 - 6 6 - 3 in 3 ore e 10 minuti. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il primo sorriso azzurro dell'edizione numero 110 dell'Open d'Australia è di Matteocheall'esordio lo statunitense Brandonper 4 - 6 6 - 2 7 - 6 6 - 3 in 3 ore e 10 minuti. ...

Eurosport_IT : CHE CORO PER MATTEO! ?? Non manca il tifo in Australia per il nostro Berrettini ?? #EurosportTENNIS | #AO2022 |… - argo979 : Abbiamo rischiato che #Berrettini venisse espulso dall'australia per flautolenze e e per aver defecato in campo #imodium #AusOpen - bellavke : buongiorno solo a matteo berrettini bellissimo in bianco che decide di vincere per andare al cesso, chi come lui - vitasportivait : ?? #AusOpen ?? Imodium è un farmaco contro il mal di stomaco. ???? Oggi è sceso in campo insieme a Matteo Berrettini… - __uresogolden : Buongiorno e grazie mille a Matteo Berrettini per aver vinto, anche se il suo 'stomaco' voleva che si ritirasse :) -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini che Berrettini, che fatica: batte Nakashima in 4 set. E Nadal vola A segnare il primo set è il break del decimo game che Berrettini perde a zero contro un Nakashima che fa tutto bene, limitando a 4 gli errori gratuiti contro i 19 del ten azzurro. La reazione però è ...

Tennis, iniziati gli Australian Open senza Novak Djokovic 'Nonostante questa decisione scandalosa, riteniamo che Novak ne sia uscito ancora una volta da ... Matteo Berrettini e Camila Giorgi accedono al secondo turno del torneo. Il 25enne romano, n.7 del ...

Tennis, Australian Open - Berrettini, che sassata! Nakashima può solo guardare Eurosport IT Australian Open, Matteo Berrettini e Camila Giorgi al secondo turno ROMA. Matteo Berrettini e Camila Giorgi accedono al secondo turno degli Australian Open di tennis, un'edizione segnata dal caso Djokovic, con l'esclusione del numero 1 del tennis mondiale dopo una bat ...

Australian Open 2022, Matteo Berrettini supera Nakashima in rimonta nonostante i problemi di stomaco Una vittoria di carattere. Matteo Berrettini ce la fa e continua la sua avventura a Melbourne. L'azzurro (n.7 del mondo) ha sconfitto per 4-6 6-2 7-6 (5) 6-3 in 3 ore e 10 minuti di partita l'american ...

