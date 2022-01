Australian Open 2022, il prossimo avversario di Matteo Berrettini: wild-card che ha battuto Tsitsipas e perso con Quinzi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha fatto il suo esordio agli Australian Open 2022, primo Slam della stagione di tennis incominciato oggi sul cemento di Melbourne. Il romano era atteso da un primo turno non così semplice contro il giovane statunitense Brandon Nakashima, Next Gen dato in grande ascesa e che ha decisamente impegnato il nostro portacolori. Il numero 7 al mondo ha perso il primo set, poi è riuscito a rimontare e a imporsi col punteggio di 4-6, 6-2, 7-6(5), 6-3. Matteo Berrettini ha staccato il biglietto per il secondo turno, dove incrocerà Stefan Kozlov: conosciamo meglio il prossimo avversario del finalista di Wimbledon 2021. Stefan Kozlov gioca con passaporto statunitense, ma ha origini macedoni essendo nato a Skopje ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022)ha fatto il suo esordio agli, primo Slam della stagione di tennis incominciato oggi sul cemento di Melbourne. Il romano era atteso da un primo turno non così semplice contro il giovane statunitense Brandon Nakashima, Next Gen dato in grande ascesa e che ha decisamente impegnato il nostro portacolori. Il numero 7 al mondo hail primo set, poi è riuscito a rimontare e a imporsi col punteggio di 4-6, 6-2, 7-6(5), 6-3.ha staccato il biglietto per il secondo turno, dove incrocerà Stefan Kozlov: conosciamo meglio ildel finalista di Wimbledon 2021. Stefan Kozlov gioca con passaporto statunitense, ma ha origini macedoni essendo nato a Skopje ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - PaoloScorpio : RT @alexge66: No dai... Ma sarà un problema intestinale...?? 'Un quarto giocatore abbandona gli Australian Open per dolori al petto e molti… - gpusti : RT @angelomangiante: +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (francesi… -