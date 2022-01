Australian Open 2022, Berrettini: “Ho sofferto davvero molto, mi sentivo esausto” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteo Berrettini non si è presentato in conferenza stampa al termine del suo esordio agli Australian Open 2022, la bella vittoria in quattro set contro il Next Gen a stelle e strisce Brandon Nakashima. Il romano, infatti, per tutta la durata del match è stato condizionato da problemi allo stomaco, tanto che al termine della sfida ha simpaticamente scritto sulla telecamera un inequivocabile “Grazie Imodium”. Il campione azzurro si è così espresso qualche ora dopo il suo incontro di primo turno: “Ho avuto mal di stomaco. Spero che per la prossima mi sentirò meglio. Subito dopo la partita sono andato a farmi visitare perché ho sofferto davvero molto. Mi sentivo esausto, non avevo forze. Ora però sto molto meglio, anche ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteonon si è presentato in conferenza stampa al termine del suo esordio agli, la bella vittoria in quattro set contro il Next Gen a stelle e strisce Brandon Nakashima. Il romano, infatti, per tutta la durata del match è stato condizionato da problemi allo stomaco, tanto che al termine della sfida ha simpaticamente scritto sulla telecamera un inequivocabile “Grazie Imodium”. Il campione azzurro si è così espresso qualche ora dopo il suo incontro di primo turno: “Ho avuto mal di stomaco. Spero che per la prossima mi sentirò meglio. Subito dopo la partita sono andato a farmi visitare perché ho. Mi, non avevo forze. Ora però stomeglio, anche ...

