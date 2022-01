Aree marginali nel PNRR: il rilancio parte dai borghi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza punta ad essere un piano capillare, per la tutela e la valorizzazione economica e sociale dei siti minori, delle periferie urbane e delle Aree marginali. Ciò al fine di rilanciare «luoghi identitari e rafforzando al tempo stesso il tessuto sociale del territorio»1. La caratterizzazione di tali interventi risulta tuttavia complicata per via della trasversalità e degli àmbiti di investimento che attengono a tale rigenerazione. Se da una parte il PNRR presenta investimenti e riforme puntuali in Aree marginali ben definite (Piano Nazionale borghi; Zone Economiche Speciali; green communities), bisogna sottolineare che tali Aree gioverebbero anche di interventi di portata più generale – come gli investimenti ... Leggi su leurispes (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza punta ad essere un piano capillare, per la tutela e la valorizzazione economica e sociale dei siti minori, delle periferie urbane e delle. Ciò al fine di rilanciare «luoghi identitari e rafforzando al tempo stesso il tessuto sociale del territorio»1. La caratterizzazione di tali interventi risulta tuttavia complicata per via della trasversalità e degli àmbiti di investimento che attengono a tale rigenerazione. Se da unailpresenta investimenti e riforme puntuali inben definite (Piano Nazionale; Zone Economiche Speciali; green communities), bisogna sottolineare che taligioverebbero anche di interventi di portata più generale – come gli investimenti ...

christi35368370 : @lucaxx85 @AlfonsoFuggetta totalmente irrilevante proprio no. Anche perché è vero che diminuiscono le aree agricole… - Fabio_Galletti : @egospotami @christi35368370 @AlfonsoFuggetta Si, ma in aree marginali, come ad esempio qui in montagna dove i pasc… - SlowFoodToscana : RT @SlowFoodItaly: Ora che immaginiamo il futuro del nostro Paese, il tema della rivitalizzazione dei piccoli centri è cruciale. Ricordiamo… - camillecrettol : RT @SlowFoodItaly: Ora che immaginiamo il futuro del nostro Paese, il tema della rivitalizzazione dei piccoli centri è cruciale. Ricordiamo… - elisadalbosco : Cogliamo l’occasione storica di rivitalizzare i piccoli borghi -