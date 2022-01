Alex Belli svela cos’ha fatto sotto le coperte con Soleil Sorge | “L’ho fatto…”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel corso della puntata del 16 gennaio 2022 di Avanti un altro pure di sera (qui come vedere la replica), Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno ospitato nello studio gli ex concorrenti del GF Vip. Tra di essi c’era anche, uscito dalla casa più spiata d’Italia lo scorso dicembre infrangendo il regolamento del reality show. Nel corso della puntata, il conduttore non ha potuto fare a meno di lanciare qualche piccola stoccata al suo ospite, tirando in ballo anche. Proprio a proposito dell’influencer, scopriamo che cosa ha rivelato l’attore. La pessima performance diad Avanti un altro pure di seraè stato tra i concorrenti della puntata del 16 gennaio di Avanti un altro pure di sera. La performance dell’ex ...

Advertising

Monky_2405 : Di questo passo andrà a finire che all'uscita di Soleil il twitter festeggerà come hanno festeggiato l'uscita di Al… - infoitcultura : Alex Belli, l'inaspettato annuncio lascia tutti senza parole: 'Un ottimo papà' - cipcipali24 : Soleil che apre la scatola per odorare le preziose mutande di Alex Belli e si tranquillizza (SCHERZO, sono IRONICA) #jeru - LeonardoSandri2 : Fan di Solercia, tutto bene? #gfvip - PUNGOLO1962 : NATHALY CALDONAZZO DEFINISCE ALEX BELLI MALATO DI MENTE, E NARCISISTA PATOLOGICO E QUANDO URLA È PERCHÉ È STATO SMA… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Nathaly Caldonazzo questa sera al Grande Fratello Vip riceverà una sorpresa, ma purtroppo non sarà la visita diche proprio in queste ore ha pubblicato un tweet contro di lei. L'attore in realtà ha risposto a delle accuse mirate e ben precise di Nathaly Caldonazzo , che lo ha descritto come un "...... agli atteggiamenti, alle modalità ' ha spiegato la Sorge, che spesso è stata chiamata a gustificare il suo controverso rapporto con. ' Quando parlavo del rapporto con, di quanto ...Come previsto da Sophie Codegoni, l’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip ha sconvolto gli equilibri della casa più spiata d'Italia e mandato ...Trentacinquesima puntata del Gf Vip. Serata di confronti capitati da Alfonso Signorini: mentre Sonia Bruganelli è pronta a svelare il motivo per cui non "tollera" Nathalie ...