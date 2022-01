Vuole uccidere infermiere ma si sbaglia e accoltella un altro. 'Un errore medico ci ha rovinato la vita'

Advertising

Cecilia89295700 : @AzzurraBarbuto Casomai dolo eventuale. Per L omicidio volontario ci vuole la piena coscienza e volontà di uccidere - QuintoPotereV : ??Canosa, vuole uccidere un infermiere ma accoltella un’altra persona: arrestato 50enne ?? - UnioneSarda : #BarlettaAndriaTrani - Vuole uccidere un infermiere ma sbaglia persona e accoltella un altro - riksanchezreal : @misspandora_8 Credevo che fossi una di quelle che vuole uccidere i no vax xD - antonella9927 : Lui nero che vuole uccidere Maria #CePostaPerTe -

Ultime Notizie dalla rete : Vuole uccidere

L'Unione Sarda.it

Avrebbe volutoun infermiere che riteneva responsabile di un errore sanitario che anni fa aveva causato una grave malattia ad un suo famigliare. Per uno scambio di persona, però, avrebbe accoltellato la ......pakistana che sta scontando 86 anni di carcere con l'accusa di aver cercato dimilitari ...Il presidente Joe Biden ha ringraziato le forze dell'ordine assicurando agli americani e a chi...La vittima, che non è in pericolo di vita, è ricoverata in prognosi riservata nel policlinico di Foggia. Il 54enne, nonostante la ferita, è riuscito a raggiungere il pronto soccorso dove è stato medic ...L’aggressore, 54 anni, è stato fermato dalla polizia per tentato omicidio voleva punire un infermiere che riteneva responsabile di un errore sanitario che anni fa aveva causato una grave malattia ad u ...