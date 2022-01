Voleva uccidere un infermiere ma accoltella per errore uno sconosciuto: arrestato (Di domenica 16 gennaio 2022) Si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio, un uomo di 50 anni di Canosa di Puglia, con piccoli precedenti penali, che nella mattinata di ieri sabato 15 gennaio 2022 avrebbe accoltellato un agricoltore di 54 anni. La vittima, che non... Leggi su europa.today (Di domenica 16 gennaio 2022) Si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio, un uomo di 50 anni di Canosa di Puglia, con piccoli precedenti penali, che nella mattinata di ieri sabato 15 gennaio 2022 avrebbeto un agricoltore di 54 anni. La vittima, che non...

