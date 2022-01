Traffico Roma del 16-01-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno Bentrovati dalla redazione rallentamenti lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Laurentina e la puntina su quest’ultima coda per un incidente tra il raccordo è via di Decima rallentamenti in via dell’arrone per un incidente all’altezza di via di cecanibbio chiusure e deviazioni sul posto in città invece prudenza per un incidente su via Portuense all’altezza di via dell’Imbrecciato incidente in via di Porta Angelica nei pressi di piazza Risorgimento rallentamenti per un incidente in Piazza Regina Pacis è su via Casilina all’altezza di via Casilina all’altezza di via Fontana Candida possibili tratti ghiacciati su piazza Passo del Pordoi pertanto mezzi spargisale in azione possibile rallentamenti in piazza San Pietro per la preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica delle 12 alle 10:30 invece in Piazza Vittorio ...