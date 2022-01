Serie B | 19a giornata | vince il Lecce | pari Monza e Benevento

(Di domenica 16 gennaio 2022)B, nella 19adi campionato, ilcentra la vittoria in trasferta contro il Pordenone, mentre il, impegnato a Ferrara contro la SPAL, sfiora il successo, ma viene fermato sul apreggio. In casa, infine, ilcontro il Perugia, arriva al pareggio nei minuti finali. Così i risultati e i marcatori di. I risultati odierni della-Perugia 2-2 Marcatori: 45? Valoti (M), 64? De Luca (P), 75? Kouan (P), 90’+6? Marrone (M) Pordenone-0-1 Marcatore: 24? Gargiulo (L) SPAL-1-1 Marcatori: 22? Tello (B), 87? Da Riva (S) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici su: Pagina Facebook Il calcio di Metropolitan Pagina Facebook ...

Advertising

Giorgio22Basile : RT @digitalsat_it: #DAZN #SerieB 2021/22 19a Giornata, Palinsesto Telecronisti (14, 15, 16 Gennaio) @DAZN_IT - tuttofrosinone : Serie B - In attesa dei posticipi questi i risultati e la classifica dopo la 19a giornata - TUTTOB1 : Serie B, oggi si chiude la 19a giornata: il programma - GazzettinoL : Serie B 19a Giornata 2-4 Ternana-Ascoli 2-0 CremoneseComo- 0-2 Reggina-Brescia 1-3 Pisa-Frosinone Monza-Per… - cascinanotizie : ???? Pisa-Frosinone: 1-3 Male i nerazzurri al rientro dopo la sosta ?? Giocano meglio gli ospiti che nella ripresa ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 19a

... aumentano i positivi: ora sono 11 Verona, Depaoli ufficiale: torna a Verona l'ex Chievo Liga,... magari un giorno?" Boxing Day, Premier League: il programma della 19esima giornata CovidB, ...Per il nono anno gli stadi dellaBKT si popolano di album Panini. Una bella tradizione che si rinnova durante lae 20a giornata (questo e il prossimo weekend) quando andranno in onda i Panini B Days, caratterizzati da ...Le probabili formazioni di Monza-Perugia, gara valevole per la 19a giornata di Serie B, in campo alle 16.15 all''U-Power Stadium': MONZA (3-5-2): Di.Torna con l’attesissima seconda stagione EUPHORIA, la premiata serie HBO firmata Sam Levinson con Zendaya. I nuovi episodi sono attesi su Sky ...