Scuola, Bianchi: “Vaccinazione è la vera difesa” (Di domenica 16 gennaio 2022) Covid e Scuola, per il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi “è la Vaccinazione la prima difesa” anche in classe. “I ragazzi tra i 12 e 19 anni…siamo arrivati all’84,95% di ragazzi con prima dose o guariti, siamo al 75% di chi ha già completato tutte e due le dosi” dice a ‘Che Tempo Che Fa’. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto a ‘Che Tempo Che Fa’. “I bambini siamo al 25%…” aggiunge. “Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo periodo per la Scuola, tutte le famiglie, i ragazzi, tutto il personale e tutti i dirigenti. Come in aprile e a settembre, è stato un grandissimo lavoro corale; certo, abbiamo dei problemi pratici, diversi nelle diverse parti del Paese. Quando parliamo di Scuola italiana ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) Covid e, per il ministro dell’Istruzione Patrizio“è lala prima” anche in classe. “I ragazzi tra i 12 e 19 anni…siamo arrivati all’84,95% di ragazzi con prima dose o guariti, siamo al 75% di chi ha già completato tutte e due le dosi” dice a ‘Che Tempo Che Fa’. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio, intervenuto a ‘Che Tempo Che Fa’. “I bambini siamo al 25%…” aggiunge. “Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo periodo per la, tutte le famiglie, i ragazzi, tutto il personale e tutti i dirigenti. Come in aprile e a settembre, è stato un grandissimo lavoro corale; certo, abbiamo dei problemi pratici, diversi nelle diverse parti del Paese. Quando parliamo diitaliana ...

Agenzia_Ansa : Il ministro Bianchi: 'La scuola ha riaperto e non ci sono stati disastri. Ora serve una semplificazione dei certifi… - RaiNews : Covid, Bianchi: 'La scuola ha riaperto e non c'è stato alcun disastro' - repubblica : Il ministro dell'Istruzione Bianchi: 'La scuola ha riaperto e non ci sono stati disastri' - Quellasospesa : RT @margotebasta: #Bianchi dice che a scuola “nessun disastro”. Vorrei capire di quali scuole parla, perché a dir la verità noi che la scuo… - dariosci1 : RT @Serenahvabbe: Bianchi da quanto precisamente non entra in una scuola ? Non parla con chi la scuola la vive ogni giorno come insegnante/… -