Quirinale | Enrico Letta sulle candidature | «Non è il momento di fare nomi | serve un accordo col centrodestra»

(Di domenica 16 gennaio 2022) Mentre si fa largo l’ipotesi Berlusconi e il gruppo misto sceglie Paolo Maddalena, il centrosinistra prende tempo. Per il segretario del Partito democraticonon è ancora ildi. Intervistato dal Tg3, ha detto: Non è ildi. Dovremo deciderlo con i nostri alleati e con ilnon si sbilancia nemmeno su Mario Draghi (gioca un ruolo fondamentale per il Paese e va tutelato) o su un Mattarella bis: «prima untra le forze politiche per un patto di legislatura, poi daremo i», ha detto. «In questo Parlamento nessuno ha la maggioranza, dobbiamo trovare un’intesa su un presidente istituzionale, ...

La candidatura di Berlusconi al Quirinale è un vicolo cieco, taglia corto Enrico Letta: «In questo Parlamento nessuno ha la maggioranza - dice il segretario del Pd al ...