Mihajlovic ancora furioso | ' Nessun rispetto | a Cagliari non si doveva giocare'

E' ancora forte la rabbia per la partita che non si doveva giocare, quella di Cagliari di martedì scorso. "Non hanno avuto rispetto", dice il tecnico del Bologna. CONTA DEI PRESENTI — Vigilia di ...

