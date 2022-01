Il Pd non può essere passivo sul Quirinale. E su D’Alema… La sferzata di Dario Stefàno (Di domenica 16 gennaio 2022) La scelta del prossimo inquilino al Quirinale, il post-Draghi, la proposta di una nuova legge elettorale, il “mitologico” tentativo di ricostruire il campo largo del centro-sinistra, il destino dell’esecutivo e lo scontro identitario con la destra conservatrice di Giorgia Meloni. Ne parliamo con il Senatore del Partito Democratico Dario Stefano, Presidente della 14^ Commissione “Politiche dell’Unione Europea”. Senatore, l’elezione del Presidente della Repubblica ha monopolizzato il dibattito pubblico. Sabato si terrà la direzione nazionale del Partito Democratico, a suo avviso quale dovrebbe essere la posizione e la strategia del partito nel confronto con le altre forze politiche? Mi auguro che il Partito Democratico inizi ad andare “sotto porta”, una posizione troppo difensiva non si addice ad un grande partito che ha fatto della ... Leggi su formiche (Di domenica 16 gennaio 2022) La scelta del prossimo inquilino al, il post-Draghi, la proposta di una nuova legge elettorale, il “mitologico” tentativo di ricostruire il campo largo del centro-sinistra, il destino dell’esecutivo e lo scontro identitario con la destra conservatrice di Giorgia Meloni. Ne parliamo con il Senatore del Partito DemocraticoStefano, Presidente della 14^ Commissione “Politiche dell’Unione Europea”. Senatore, l’elezione del Presidente della Repubblica ha monopolizzato il dibattito pubblico. Sabato si terrà la direzione nazionale del Partito Democratico, a suo avviso quale dovrebbela posizione e la strategia del partito nel confronto con le altre forze politiche? Mi auguro che il Partito Democratico inizi ad andare “sotto porta”, una posizione troppo difensiva non si addice ad un grande partito che ha fatto della ...

Advertising

FratellidItalia : ?? È chiaro che Speranza non può rimanere un minuto di più, Mario Draghi e le forze di maggioranza prendano atto del… - Agenzia_Ansa : Dodicenne non vaccinato resta bloccato in Sicilia, non ha il Green pass. Ha compiuto gli anni il giorno prima del D… - GuidoDeMartini : ?? COSA PUÒ FARE IL LAVAGGIO DEL CERVELLO ?? STORIA VERA Fuori dalla farmacia: “ho già fatto la 3ª dose ma voglio far… - setidicessi : RT @infinitejest___: La cosa più bella che può accaderti nella vita è non sforzarsi di piacere per forza, ridere per forza, piangere per fo… - fil_autoctono : @EmpfindsamerS Me ne ero dimenticato...si gentilmente, ci sarebbe qualcuno della @Fiat_IT @fiat che può spiegare??… -

Ultime Notizie dalla rete : non può Game of Thrones, Brian Cox rivela: "Dovevo essere Robert Baratheon" Inoltre sarei stato ucciso abbastanza presto nella serie, quindi non avrei avuto nessuno dei vantaggi di cui si può godere a lungo termine con una serie di successo in cui i guadagni aumentano con ...

Napoli, accordo per giugno con Mandava ma l'arrivo non si può anticipare: c'entra Tuanzebe L'arrivo non può essere anticipato già a gennaio perché è extracomunitario e il Napoli ha già riempito lo slot libero con l'ingresso di Tuanzebe.

Daspo: il divieto non può limitare l'attività dello sportivo professionista Altalex Inoltre sarei stato ucciso abbastanza presto nella serie, quindiavrei avuto nessuno dei vantaggi di cui sigodere a lungo termine con una serie di successo in cui i guadagni aumentano con ...L'arrivoessere anticipato già a gennaio perché è extracomunitario e il Napoli ha già riempito lo slot libero con l'ingresso di Tuanzebe.