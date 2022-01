I-Factor | scopri il tuo valore d’impresa | al via la III edizione del progetto made in Sannio

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’Università Giustino Fortunato ed il Gruppo Giovani Confindustria Benevento organizzano e promuovono per tutte le scuole superiori d’Italia, la IIIdel“I –– Fattore Impresa”, concorso delle migliori idee imprenditoriali per favorire un percorso operativo di acquisizione di competenze trasversali. Ilha l’obiettivo di aiutare gli studenti a sviluppare una serie di soft skills sempre più utili nel mondo del lavoro e sarà strutturato in varie fasi:formazione e testimonianze, costituzione di team da parte delle scuole partecipanti; tutorato e affiancamento degli esperti dei giovani di Confindustria per l’approfondimento e lo studio dell’idea imprenditoriale elaborata dai team scolastici; presentazione delle idee; valutazione e premiazione finale delle migliori idee imprenditoriali e dei ...