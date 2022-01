Francesco Chiofalo è distrutto, l’annuncio sui social: il tumore è tornato (Di domenica 16 gennaio 2022) Non c’è pace per Francesco Chiofalo, o almeno questa è stando alla nuova confidenza sulla sua salute a cui lui si lascia andare. Stando a quanto rilascia in un intervento pubblico, l’ex Temptation Island dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, finalizzato alla rimozione di una massa sospetta, per la prevenzione del cancro. Lenticchio, così come lo chiamano i fedeli fan, è reduce da un intervento delicato a cui si è sottoposto per l’asportazione di un tumore. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo shock a Katia Ricciarelli: “Non scassare la min**ia” Dopo un rimprovero della soprano al gruppo dei più giovani della Casa, il nuotatore è letteralmente sbottato Temptation island, Lenticchio torna a raccontarsi sulla ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 gennaio 2022) Non c’è pace per, o almeno questa è stando alla nuova confidenza sulla sua salute a cui lui si lascia andare. Stando a quanto rilascia in un intervento pubblico, l’ex Temptation Island dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, finalizzato alla rimozione di una massa sospetta, per la prevenzione del cancro. Lenticchio, così come lo chiamano i fedeli fan, è reduce da un intervento delicato a cui si è sottoposto per l’asportazione di un. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo shock a Katia Ricciarelli: “Non scassare la min**ia” Dopo un rimprovero della soprano al gruppo dei più giovani della Casa, il nuotatore è letteralmente sbottato Temptation island, Lenticchio torna a raccontarsi sulla ...

