Da eliminato a testa di serie numero 1 | la parabola di Caruso

AGI - Da eliminato nelle qualificazioni a testa di serie numero uno degli Australian Open: è la straordinaria parabola di Salvatore Caruso, il tennista siciliano numero 150 del mondo. Il 29enne di Avola non solo è stato ripescato nel tabellone del primo Slam stagionale al posto del tennista serbo, espulso in seguito alla conferma dell'annullamento del visto per l'Australia. Essendo già stato pubblicato l'ordine ufficiale di gioco della prima giornata, Caruso subentra direttamente in tabellone a Djokovic e quindi domani affronterà il serbo Miomir Kecanovic. Caruso, eliminato nelle qualificazioni dal giapponese Taro Daniel, era stato estratto come 'lucky loser' (ripescato) di riserva del torneo dopo Ernesto Escobedo e ...

