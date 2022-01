Covid, ultime news. Sileri: "A breve ci sarà una distinzione tra positivi e malati". LIVE (Di domenica 16 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute ha annunciato un possibile cambio nel conteggio dei numeri della pandemia. Poi ha aggiunto: "La variante Omicron colpirà quasi tutti gli italiani nel 2022". Boom di prime dosi dopo l'obbligo vaccinale per gli over 50: circa 700mila dal 7 gennaio. Aumentano le terapie intensive occupate (+14) e i ricoveri ordinari (+349). I nuovi casi sono 149.512 e i decessi 248, tasso di positività al 16%. La Francia approva in via definitiva l'introduzione del Super Green Pass Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute ha annunciato un possibile cambio nel conteggio dei numeri della pandemia. Poi ha aggiunto: "La variante Omicron colpirà quasi tutti gli italiani nel 2022". Boom di prime dosi dopo l'obbligo vaccinale per gli over 50: circa 700mila dal 7 gennaio. Aumentano le terapie intensive occupate (+14) e i ricoveri ordinari (+349). I nuovi casi sono 149.512 e i decessi 248, tasso dità al 16%. La Francia approva in via definitiva l'introduzione del Super Green Pass

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Crociera ai Caraibi, stop a metà viaggio (causa Covid) e passeggeri bloccati in mezzo al mare: 'Vogliamo tornare a casa' Da sogno a incubo. Chi lo avrebbe mai immaginato che la ai avrebbe rovinato le ultime due settimane ai passeggeri, ora bloccati in mare a causa del Covid dopo che la Norwegian Cruise Line ha annullato la tratta a metà viaggio. La Norwegian Gem stava navigando da 10 giorni ma la ...

Atalanta - Inter LIVE alle 20.45 ... anche se deve fare a meno di 5 calciatori, positivi al Covid. Sfida nella sfida, quella tra i ... STATISTICHE E PRECEDENTI - L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare di Serie A contro l'...

Covid, ultime news. Sileri: "A breve ci sarà una distinzione tra positivi e malati". LIVE Sky Tg24 Covid Liguria 16 gennaio: crescono i ricoveri, anche in età pediatrica. Quattro decessi Il dettaglio: Nelle ultime 24 ore i ricoveri sono aumentati anche per i pazienti ... sia fatta una distinzione nel bollettino sui numeri covid tra i positivi asintomatici e i malati. «Finalmente viene ...

COVID. MASTELLA: “IMPENNATEVI DEI CONTAGI. VACCINARSI PER PROTEGGERSI” L’ultima settimana, infatti, il virus si è diffuso ampiamente e velocemente. L’appello del primo cittadino, dunque, è sempre rivolto all’attenzione e alla cautela di se stessi e degli altri, per far ...

