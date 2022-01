Covid | in Liguria ora i ricoveri cominciano a frenare | Dopo la lunga salita ora la curva si è stabilizzata

(Di domenica 16 gennaio 2022) In uno studio di Alisa gli accessi giornalieri in ospedale passano da 75 a 71. Ansaldi: “Gli indicatori di pressione sui reparti sono stabili”

Sono 4.393 i nuovi contagi da Coronavirus oggi , domenica 16 gennaio 2022 in, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.001 tamponi molecolari e 18.683 antigenici rapidi. I ......picco e dove la crescita è ancora forte e rapida A livello nazionale il picco dei contagi da... Quella peggiore, ovvero dove la crescita è ancora grande e veloce, è principalmente tra, ...Stabile il dato dei ricoveri COVID IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER La provincia peggiore è quella della Spezia, con 2.531 nuovi casi ogni 100.000 abitanti , negli ultimi sette giorni, ma l ...Sono 149.512 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 16 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero del ...