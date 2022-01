C'è posta per te, Can Yaman si commuove in diretta: "Quando ero bambino..." (Di domenica 16 gennaio 2022) La storia che inizia con la provincia di Palermo è quella in cui Can Yaman ha fatto visita a "C'è posta per te" nella puntata del 15 gennaio 2022, andata in onda su Canale 5 in queste ultime ore. Emanuele ha scritto un post a "C'è posta per te" che ha chiamato Can Yaman per sorprendere sua nonna e sua madre che vanno matte per l'attore. Mentre Can Yaman scendeva le scale di "C'è posta per te", nonna Rosaria lo ha accolto subito a braccia aperte. Emanuele è cresciuto con la madre e la nonna dopo la morte del nonno. Visibilmente commosso, Can Yaman nel programma condotto da Maria De Filippi ha detto: "Trovo tanta assonanza nella storia della mia infanzia. Anche io ho figure forti femminili. Nei primi 10 anni ho avuto le nonne nella mia vita e le ringrazio sempre". Dopo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 16 gennaio 2022) La storia che inizia con la provincia di Palermo è quella in cui Canha fatto visita a "C'èper te" nella puntata del 15 gennaio 2022, andata in onda su Canale 5 in queste ultime ore. Emanuele ha scritto un post a "C'èper te" che ha chiamato Canper sorprendere sua nonna e sua madre che vanno matte per l'attore. Mentre Canscendeva le scale di "C'èper te", nonna Rosaria lo ha accolto subito a braccia aperte. Emanuele è cresciuto con la madre e la nonna dopo la morte del nonno. Visibilmente commosso, Cannel programma condotto da Maria De Filippi ha detto: "Trovo tanta assonanza nella storia della mia infanzia. Anche io ho figure forti femminili. Nei primi 10 anni ho avuto le nonne nella mia vita e le ringrazio sempre". Dopo ...

